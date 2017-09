Arçelik, le fabricant d’électroménager turc à la conquête du monde

Depuis la crise, le marché de l’électroménager est en panne sur le vieux continent, où les prix ne cessent de baisser. Arçelik a anticipé en se projetant vers les marchés émergents. Le groupe produit aujourd’hui plus de 20 M d’appareils par an, dans 18 usines et 8 pays, pour arroser plus de 130 pays sous 11 marques distinctes.

En Afrique du Sud sous la marque Defy, par exemple, ou Arctic en Roumanie. Après avoir construit un site de production en Thaïlande, trois en Afrique du Sud et trois au Pakistan, sans compter la Roumanie, la Russie et la Chine, il nourrit de nouvelles ambitions en Asie et en Océanie, se projette en Malaisie et au Viêtnam.

Que reste‑t‑il ? Les Etats‑Unis, bien sûr, où l’immobilier redémarre et booste la demande. Arçelik se lance donc sur ce marché très concurrentiel en ouvrant une filiale à Chicago. Face à son ambition dévorante se dressent le géant chinois Haier, les monstres américains Electrolux et Whirlpool, le coréen Samsung… Mais le turc ne craint personne. « Toutes les grandes marques nous snobent. Elles ont tort ! » s’amuse le patron des ventes Ragip Balcioglu. La « petite » marque qui monte se prépare discrètement à les manger.

Au siège d’Arçelik, à Istanbul, le bureau de Ragip Balcioglu donne le ton. Le boss des vendeurs travaille non seulement debout, face à son ordinateur, mais aussi juché sur un tapis de marche. Sans doute pour ne pas perdre le rythme de son incontrôlable conquête de nouveaux marchés.

Lire la suite sur The Good Life