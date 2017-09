Ligue des champions : le Besiktas Istanbul piège le FC Porto

Publié le mercredi 13 septembre 2017 à 22:43

avec l’Equipe

Dans l’autre match du groupe de Monaco, le Besiktas Istanbul est allé s’imposer sur la pelouse du FC Porto (3-1).

Dans un groupe G jugé très homogène, le Besiktas Istanbul a créé une petite sensation en s’imposant sur la pelouse du FC Porto (3-1). Le Besiktas a ouvert le score par Talisca, impeccable de la tête pour couper un centre déposé par Quaresma (13e). Piqué au vif, Porto a rapidement réagi. Après un poteau de Torres (19e), les Dragons ont égalisé sur un but de Tosic contre son camp, pressé par Marega sur un corner de Torres. Plus réalistes, les Turcs ont puni une nouvelle fois les Portugais sur un tir de trente mètres de Tosun, sur lequel Casillas s’est troué (28e).

Dos au mur, Porto a insisté mais a cruellement manqué d’efficacité face au but. Le Besiktas a profité du va-tout joué par l’équipe de Conceiçao pour la contrer en fin de rencontre. Babel a marqué le troisième but de son équipe sur un centre de Medel (86e). Besiktas est en tête du groupe G, devant Leipzig et Monaco, qui ont fait match nul (1-1).