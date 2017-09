Entretien téléphonique entre les présidents turc et américain

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump ont tenu samedi une conversation téléphonique et ont notamment discuté des développements de la situation régionale, a déclaré la présidence turque.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance d’une coopération continue pour renforcer davantage les relations bilatérales et la stabilité au Moyen-Orient, a indiqué le bureau de presse de la présidence dans une déclaration écrite.

Pendant la conversation téléphonique, MM. Erdogan et Trump ont convenu de se rencontrer lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York plus tard en septembre.

