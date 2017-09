Euro 2017 : Espagne résiste à la Turquie et se qualifie pour les quarts de finale de l’Euro

A Istanbul, l’Espagne résiste à la Turquie et se qualifie pour les quarts de finale de l’Euro

Avec l’Equipe

Grandissime favorite de l’Euro, l’Espagne a dû attendre le quatrième quart-temps pour faire la différence contre la Turquie (73-56), transcendée par son public à Istanbul. Elle défiera l’Allemagne en quarts de finale.

Quand ils entrent dans le Sinan Erdem Dom, Cedi Osman et les Turcs ont « l’impression de jouer à six ». Il fallait au moins ça pour battre l’Espagne samedi, à Istanbul, mais même transcendés par près de 10 000 fans déchaînés, ils ont fini par laisser échapper un exploit que l’on a longtemps pensé à leur portée. Revenus à trois points à la fin du troisième quart-temps (43-46), ils ont plié (73-56) sous les coups de Ricky Rubio (15 points) et ses coéquipiers dans le dernier.