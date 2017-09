DE L’ANGELISME OTTOMAN AU REALISME REPUBLICAIN

Par Özcan Türk

Je vous présente la vidéo de madame Asude HAVUZLU filmée au camp d’été de l’association : « İcmal Gençlik Derneği ». Madame Havuzlu y fait un discours d’une lucidité remarquable !

Cette vidéo en langue turque est un peu longue mais prenez le temps de la visionner à tête reposée. Madame Asude Havuzlu y traite des illusions et chimères des partisans du courant néo-ottomaniste en rappelant avec précision les réalités de la période ottomane et de l’œuvre républicaine de Mustafa Kemal Atatürk.

Cette clairvoyance est d’autant plus précieuse qu’elle se fonde sur des faits historiques et une approche dépassionnée de l’histoire des Turcs. Plutôt que l’exaltation d’un passé ottoman idéalisé à outrance, madame Asude Havuzlu opte pour un constat factuel afin de mieux comprendre les raisons de l’effondrement de l’Empire en mettant en exergue les erreurs fatales qui ont été commises (fratricides, médisance envers l’identité turque, obscurantisme sunnite, rejet de la raison et des progrès scientifiques dont l’imprimerie,…).

Aimer la Turquie, c’est regarder le passé avec réalisme. L’histoire turque débute dans les steppes de la vallée de l’Orkhon il y a plusieurs millénaires et s’étend jusqu’à nos jours. Il n’est pas question de rejeter, ni d’avilir une période mais d’analyser les erreurs commises pour mieux préparer le présent et l’avenir.

Source : page Facebook de Özcan Türk