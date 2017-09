La Turquie, pays-hôte de la phase finale de l’Euro, affrontera l’Espagne en huitièmes

Après une victoire mardi contre la Belgique (78-65), la Turquie aura l’occasion de disputer les huitièmes de finale de l’Eurobasket. Ça sera à domicile au Sinan Erdem Dome d’Istanbul, mais ça sera contre l’Espagne, invaincue depuis le début du tournoi.

On connaît les quatre qualifiés du groupe D pour la phase finale. Après la Lettonie, la Russie et la Serbie, c’est au tour de la sélection turque de décrocher une place parmi les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale. Pays-hôte de ce groupe et de la phase finale, la Turquie a évité l’humiliation à domicile en arrachant son billet aux dépens de la Belgique (78-65), mais elle s’est compliquée la vie car elle ne pourra pas échapper à l’Espagne dimanche.

Contre la modeste sélection belge, les hommes d’Ufuk Sarica ont fait la différence dans le dernier quart temps (23-12). Furkan Korkmaz a été le meilleur marqueur de la rencontre avec 14 points, la moitié ayant été inscrits sur des lancers francs. Semih Erden et Melih Mahmutoglu ont passé douze points chacun. Les treize points et cinq rebonds du meneur Sam Van Rossom n’ont pas fait le poids.

Source : avec L’équipe.fr