Piano : Un jeune virtuose turc classé 1er au concours international de Tadini

Avec TRT

Au Concours international de musique de Tadini, organisé en Italie, le jeune pianiste turc, Kaan Turan, âgé de 13 ans, a terminé à la première place dans la catégorie des 11-13 ans.

Selon le communiqué publié, lundi, par l’université "Yasar" d’Izmir (Ouest) , Turan, qui a débuté l’apprentissage du piano au sein de l’université dès l’âge de 6 ans, a participé au Concours international de musique de Tadini, organisé dans la ville de Bergame en Italie. L’évènement a accueilli 45 participants de 17 nationalités différentes.

Kaan Turan a terminé premier au concours dans la catégorie des 11-13 ans en interprétant les compositions, "Terre noire" du pianiste turc, Fazil Say, "l’Étude révolutionnaire" de Chopin et "la Sonate pour piano en la mineur" de Mozart.

Se disant fier d’avoir pu terminer à la premier place en ayant joué l’oeuvre de l’artiste turc Fazil Say, Kaam Turan a ajouté :

"J’ai interprété "Terre noire" de Fazil Say qui a été très appréciée par le jury. A l’issue du concours, beaucoup de personnes m’ont dit qu’ils connaissaient cette oeuvre et qu’ils l’appréciaient énormément. Plus tard, j’aimerais être un musicien de renommée internationale et terminer mes études pour devenir neuro-chirurgien".