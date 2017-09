Euro 2017 : La Serbie se relance face à la Turquie

La Serbie se relance face à la Turquie

AVEC : L’EQUIPE

Surprise par la Russie lors de son match précédent, la Serbie a réagi lundi soir face à la Turquie, qui évoluait pourtant à domicile (80-74). Bogdan Bogdanovic (17 pts) et les siens ont longtemps fait la course en tête.

La Serbie a réussi une bonne opération lundi soir en venant à bout de la Turquie à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes de l’Euro (80-74). Dominateurs, Bogdan Bogdanovic (17 pts) et consorts ont souvent fait la course en tête dans une Fenerbahçe Arena forcément acquise à la cause turque. Après un premier quart maîtrisé (21-13), les Serbes ont laissé leur adversaire revenir à deux possessions à la pause (36-31, 20e).

Au retour des vestiaires, l’écart s’est stabilisé sans jamais dépasser les dix points. De quoi permettre à la Turquie d’espérer revenir dans le match. Menés de huit points à l’entame du dernier quart (53-45), Melih Mahmutoglu (19 pts) et les siens ont d’ailleurs passé un 14-4 qui leur a permis de prendre les commandes à sept minutes du terme (57-59). Les efforts consentis pour relancer le suspense se sont ensuite payés cher. Bogdanovic a relancé la Serbie avant de voir Vladimir Lucic assurer sur la ligne des lancers.

Mardi, la Serbie enchaînera face à la Grande-Bretagne (17h00) pour une rencontre qui ne devrait pas poser de problème et devrait rapprocher la sélection de Sasha Djordjevic des huitièmes de finale. La Turquie jouera gros face à la Belgique (21h00).