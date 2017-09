Racheté par un groupe turc, le chocolatier belge Godiva a renoncé aux pralines à la liqueur

Le chocolatier belge Godiva s’est expliqué après que l’entreprise, récemment rachetée par un groupe turc, a arrêté de fabriquer des pralines alcoolisées. Officiellement, il s’agit de viser « le plus large panel possible ».

La célèbre marque de chocolats belges Godiva a décidé de ne plus vendre de pralines contenant de l’alcool depuis le mois d’avril 2017. Face aux interrogations des consommateurs quant à un éventuel lien entre cette décision et son rachat par le groupe turc Ülker, la direction du fabricant de chocolats a fourni des explications.

« La stratégie est d’offrir une même gamme à tout un chacun », a expliqué un responsable de la communication de Godiva à la société de presse belge Sudpresse.

Officiellement, c’est l’âge du consommateur qui serait visé par cette réorientation stratégique. « Les pralines avec de l’alcool s’adressent uniquement aux adultes or nous avons la volonté d’offrir nos produits de manière universelle au plus large panel possible », a encore précisé l’entreprise belge.

La production de pralines à la liqueur a été arrêtée dans l’intégralité des pays où Godiva est actif.

Source : RT