LAUSANNE & LES ÎLES DU DODÉCANESE

Par Özcan Türk

Parmi les théories du complot qui empestent lors de chaque commémoration du traité de Lausanne, il y a celle qui prétend que les Turcs ont perdu, à Lausanne, l’archipel des îles du Dodécanèse (12 Adalar) situé à quelques encablures de la côte turque juste en face de Bodrum.

Oui, celle-ci est vraie !

Et c’est l’historien Murat Bardakçı qui l’explique dans sa chronique d’aujourd’hui sur HaberTurk.

« Oui, c’est exact. Nous avons cédé les îles du Dodécanèse à Lausanne. Oui, mais lors de quel Lausanne ? Pas lors du traité de Lausanne signé le 24 juillet 1923 mais lors du traité d’Ouchy appelé également traité de Lausanne le 15 octobre 1912.

Ouchy est le nom d’un quartier de Lausanne. Le traité d’Ouchy était appelé jusqu’en 1930 « 1er traité de Lausanne ». Il met fin à la guerre italo-turque dont les Italiens sortent vainqueurs. Les Ottomans cèdent à l’Italie les provinces de la Tripolitaine, de la Cyrénaïque et les îles du Dodécanèse. Ce traité est disponible dans les archives ottomanes, section « traités », numéros de « dossiers 418 et 419 ». Malheureusement, nos historiens haineux ne les consultent jamais et confondent allègrement les 2 traités. »

Source :http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/1573365-12-adalari-lozanda-verdik-ama-hangi-lozanda

Du même auteur, lire aussi "Lausanne et désinformations"