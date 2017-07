LE MUSULMAN & LA SCIENCE

Par Özcan Türk

Je vous propose de clore la semaine avec une réflexion pertinente de Lütfü Oflaz, un chroniqueur conservateur assez atypique. L’auteur pointe du doigt le rapport inquiétant qu’entretient le monde musulman avec le progrès scientifique.

Voici une traduction de son article publié dans le quotidien pro-gouvernemental STAR en date du 21 mars 2017.

TRADUCTION

Toi, le musulman...

Tu t’es réveillé avec l’appel à la prière.

Sais-tu qui a inventé le haut-parleur qui t’a permis d’entendre le chant du Muezzin ?

Ce n’est pas un musulman qui l’a inventé.

Ensuite, après t’être levé du lit pour faire tes ablutions, tu as allumé la lumière.

Sais-tu qui a inventé l’ampoule qui éclaire ta maison ?

Ce n’est pas un musulman qui l’a inventée.

Après ta prière, pour le petit-déjeuner, tu as utilisé ton réfrigérateur.

Sais-tu qui a inventé ton réfrigérateur, ton lave-linge et tes autres appareils électro-ménagers ?

Ce n’est pas un musulman qui les a inventés.

Après ton petit-déjeuner, tu es sorti de la maison pour aller travailler.

Sais-tu qui a inventé la voiture, le bus, le train, le tramway, le ferry, et tout autre véhicule qui t’emmène au travail ?

Ce n’est pas un musulman qui les a inventés.

Dans la journée, le téléphone a sonné.

Sais-tu qui a inventé le téléphone ?

Ce n’est pas un musulman qui l’a inventé.

A la maison, tu as ouvert la télévision.

Sais-tu qui a inventé la télévision ?

Ce n’est pas un musulman qui l’a inventée.

Plus tard, tu as allumé ton écran d’ordinateur.

Sais-tu qui a inventé l’ordinateur ?

Ce n’est pas un musulman qui l’a inventé.

Un moment, tu as eu mal à la tête. Tu as avalé un médicament.

Sais-tu qui a inventé le médicament, que ce soit pour les maux de tête ou bien pour traiter le cancer ?

Ce n’est pas un musulman qui l’a inventé.

Ce n’est pas non plus un musulman qui a inventé les appareils qui permettent de diagnostiquer les maladies, ni aucun de ceux qui permettent de soigner ou de guérir.

Ce n’est pas non plus un musulman qui a inventé la bicyclette, l’avion, la machine à coudre ou une machine qui fabrique d’autres machines. Aucune machine utile à l’être humain et permettant d’améliorer sa vie et son confort n’a été inventée par un musulman.

Mes frères musulmans, ne devrions-nous pas être affligés par cette situation ?

Pourquoi nous musulmans, ne parvenons-nous pas à créer des produits utiles à l’humanité et pour améliorer notre vie ? Ne pensez-vous pas qu’il est temps de répondre à cette question ?

Pourquoi nous musulmans, ne parvenons-nous pas à créer de la science, de la technologie ou des œuvres artistiques de renom mondial ? Ne pensez-vous pas qu’il est temps de répondre à cette question ?

Les individus qui percent dans la science sont ceux des pays où les bibliothèques ne désemplissent pas.

Les individus qui percent dans la science sont ceux des pays où l’on lit le plus de journaux et de livres.

Pourquoi les musulmans vont-ils 5 fois par jour à la mosquée mais pas 1 seule fois à la bibliothèque ?

Les pays qui percent dans la science sont ceux qui investissent le plus dans l’art.

Les pays qui percent dans la science sont ceux qui n’interdisent aucune production intellectuelle, ni ne la considèrent comme péché.

Et ce sont les citoyens de ces pays qui servent le plus l’humanité.

Et ce sont les citoyens de ces pays qui marchent sur la Lune.

Et ce sont les citoyens de ces pays qui préparent l’exploration de Mars.

Et ce sont les citoyens de ces pays qui découvrent des planètes où la vie existe.

Les autres explorent l’univers tandis que les musulmans peinent dans la marche à pied.

Mettons de côté notre incapacité à fabriquer de la science et de la technologique, la production totale de l’ensemble du monde islamique composé de 63 pays et 1 milliard 600 millions de musulmans n’arrive même pas à atteindre celle de la seule Allemagne.

Le pays le plus puissant du monde musulman qu’est la Turquie ne parvient même pas à produire ne serait-ce qu’un cinquième de la production agricole des Pays-Bas qui est pourtant aussi large que la province turque de Konya. Et je ne vous parle même pas de sa production industrielle….

Force est de constater que les pays développés et le monde musulman sont aussi proches l’un de l’autre que ne le sont la planète Mars et la ville de Kars.

Lütfü OFLAZ

21 mars 2017

©Traduction : Özcan Türk

Pour lire l’article original, cliquez ici.