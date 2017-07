Championnat turc : Le calendrier de la "Süper Lig" dévoilé

Le calendrier du championnat turc de football a été officiellement dévoilé à la suite du tirage au sort effectué à la Fédération Turque de Football (TFF) à Istanbul.

En présence du vice–président de la Fédération Turque de football, Servet Yardımcı, du sélectionneur national de Turquie, Fatih Terim et du représentant du groupe beIN Yousef Al-Obaidly, le championnat turc de football débutera le 11 août prochain pour se terminer le 20 mai 2018, avec une trêve hivernale qui aura lieu au soir du 24 décembre 2017 pour une reprise le 19 janvier 2018.

Le calendrier 2017-2018 sera intitulé « Ilhan Cavcav sezonu », au nom du président emblématique du club de Gençlerbirliği décédé le 22 janvier dernier.

Les grosses affiches débuteront avec le premier derby de la saison qui se jouera lors de la 6ème journée à l’Ülker Arena entre le Fenerbahçe et le Beşiktaş, pour une revanche chez les « aiglons noirs » lors de la 23ème journée de championnat.

Galatasaray accueillera quant à lui, dans son antre de la Türk Telekom Stadium, son grand rival du Fenerbahçe pendant la 9ème journée de Süper Lig avec une rencontre retour lors de la 26ème journée de l’autre côté du Bosphore.

Le champion en titre du Beşiktaş attendra à la Vodafone Park, la formation sang et or de Galatasaray dans le cadre de la 14ème semaine du championnat, et se déplacera lors de la 31ème journée.

Voici l’affiche de la première journée du championnat de Süper Lig de Turquie édition 2017-2018 :

Galatasaray-Kayserispor

Akhisar Belediyespor-Sivasspor

Beşiktaş-Antalyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Medipol Başakşehir-Bursaspor

Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

Trabzonspor-Atiker Konyaspor

Göztepe-Fenerbahçe

Source : AA