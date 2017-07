Le vice-PM turc Turkes réagit sur Twitter aux propos d’Anastasiadis

Le vice-Premier ministre turc Tugrul Turkes a déclaré, "Anastasiadis, au lieu de dire "les Turcs de Chypre devraient couper leurs liens avec la Turquie" doit d’abord couper ses liens avec la Grèce".

Turkes a partagé, mercredi, sur son compte officiel Twitter, un message à l’intention du dirigeant de Chypre du Sud, Nikos Anastasiadis et ses propos sur les relations entre les Turcs de Chypre et la Turquie.

"La Turquie et les Turcs de Chypre possèdent des liens historiques indéfectibles. Anastasiadis devrait se débarrasser de ses habitudes et parler à tête reposée. en plus de cela, les dirigeants de Chypre du sud avaient même pris la décision de célébrer Enosis (rattachement de l’île à la Grèce) dans les écoles. Anastasiadis, au lieu de dire "les Turcs de Chypre devraient couper leurs liens avec la Turquie" doit d’abord couper ses liens avec la Grèce".

Source : AA