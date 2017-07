Thales : nouveau projet en Turquie

Thales a été retenu par la joint-venture Gülermak-Kolin pour le compte de la compagnie des chemins de fer turcs, TCDD (Turkish State Railways). Le projet Baskentray concerne la rénovation de la signalisation ferroviaire des lignes classiques, à grande vitesse et suburbaine du tronçon de 36 km qui relie Sincan à Kayas, en passant par Ankara.

Ce nouveau projet vient s’ajouter à la modernisation de la ligne à grande vitesse Ankara-Istanbul, également confiée à Thales. Il prévoit le déploiement de systèmes de toute dernière génération, notamment un système central de contrôle du trafic, des enclenchements électroniques, des systèmes de protection automatique des trains ETCS niveau 1 et 2, le matériel de signalisation de voie pour le trafic à double sens et des interfaces entre les lignes à grande vitesse, les grandes lignes et les passages à niveau.

L’objectif est d’améliorer la mobilité et la sécurité des voyageurs, en modernisant les trains de banlieue, en rénovant la signalisation et en développant le réseau à grande vitesse turc.

Source : Boursier.com