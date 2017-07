Tillerson salue le courage des Turcs, un an après le coup d’Etat

Le secrétaire d’Etat américain, arrivé dimanche soir à Istanbul, a salué le courage dont les Turcs ont fait preuve lors du coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, sans évoquer les vastes purges qui ont suivi.

"Nous sommes ici à Istanbul à un moment mémorable. Il y a près d’un an, le peuple turc - des hommes et des femmes braves - se sont dressés contre les putschistes et ont défendu leur démocratie", a déclaré Rex Tillerson à l’ouverture du Congrès mondial du pétrole, où un prix doit lui être décerné pour sa carrière dans le secteur.

"Je saisis cette occasion pour saluer leur courage et pour honorer la mémoire des victimes des évènements du 15 juillet 2026", a poursuivi l’ancien patron d’Exxon Mobil, qui devait être reçu dans la soirée par le président Recep Tayyip Erdogan.

A l’appel du chef de l’Etat, des milliers de Turcs sont descendus dans les rues lors de ce putsch militaire qui a fait 240 morts.

Depuis, plus de 100.000 personnes ont été limogées ou suspendues dans la fonction publique, la police ou l’armée et 40.000 ont été arrêtées.

Source : Reuters