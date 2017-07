Aide humanitaire de la Turquie au Yémen

Un navire chargé de biens humanitaires est affrété par la présidence de la Gestion des catastrophes et urgences (AFAD) et le Croissant-Rouge turc pour soutenir le Yémen, en proie à une guerre civile sans précédent

Un navire chargé de biens humanitaires est affrété par la présidence de la Gestion des catastrophes et urgences (AFAD) et le Croissant-Rouge turc pour soutenir le Yémen, en proie à une guerre civile sans précédent.

Le navire humanitaire partira dimanche du port d’Iskenderun à destination d’Aden au Yémen.

Le vice-Premier ministre Veysi Kaynak participera à la cérémonie qui sera organisée au port d’Iskenderun.

10.000 tonnes de farine fournies par l’Office des produits agricoles, deux hôpitaux de campagne fournis par le ministère de la Santé, 100 chaises roulantes fournies par l’Agence turque de développement et de coopération (TIKA) et du matériel humanitaire fourni par le Croissant-Rouge turc ont été chargés dans le navire à l’initiative de la présidence de la Gestion des catastrophes et urgences (AFAD).

Source : TRT