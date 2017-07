Enquête sur la tentative de coup d’État en Turquie : la première sentence prononcée

La Cour turque a diffusé la première sentence prononcée dans le cadre de l’enquête sur la tentative de coup d’État en Turquie qui avait eu lieu en juillet 2016. 23 soldats turcs ont été acquittés par le tribunal.

Le tribunal turc a acquitté 23 soldats dans l’affaire visant l’occupation du bureau du gouverneur d’Istanbul, annonce l’agence Anadolu. Cette décision est la première à être prononcée depuis le lancement de l’enquête sur la tentative de coup d’État en Turquie en juillet 2016.

Dans le même temps, le commandant de ces soldats a été condamné à de la prison à vie.

Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe d’individus a tenté un coup d’État militaire en Turquie. Les principaux troubles ont eu lieu à Ankara et à Istanbul. Les autorités turques ont accusé le prédicateur Fethullah Gülen d’avoir organisé le putsch manqué et ont demandé aux États-Unis de l’extrader. L’imam lui-même a désapprouvé le putsch et a déclaré qu’il n’y était pas lié.

Source : Sputnik News