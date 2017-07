La Super Lig vous donne rendez-vous sur beIn Sports

beIN SPORTS France annonce l’acquisition en exclusivité de la SÜPER LIG turque, diffusée dès cet été sur ses antennes.

Sous le feu des projecteurs avec un mercato hyperactif, voyant de nombreux joueurs français et internationaux rejoindre ses rangs, la SÜPER LIG est devenue en quelques mois le nouveau championnat à suivre en Europe.

Dès la reprise, vendredi 11 août prochain, les abonnés de beIN SPORTS pourront suivre en exclusivité les débuts en Turquie de Jérémy Ménez à Antalyaspor, Bafétimbi Gomis et Younès Belhanda à Galatasaray, Mathieu Valbuena à Fenerbahçe, Paul le Guen, parti entraîner l’équipe de Bursaspor ou encore l’international portugais, Pepe, dont la signature au Besiktas Istanbul vient tout juste d’être confirmée.

Chaque week-end, beIN SPORTS proposera en direct l’affiche à ne pas manquer du championnat turc, et reviendra sur l’ensemble des rencontres en images dans ses émissions multisports proposées tout au long de la semaine par les équipes de la rédaction. Les abonnés et internautes pourront également suivre l’ensemble de l’actualité et des images de la compétition sur beinsports.com et les réseaux sociaux officiels de beIN SPORTS.

Avec les 3 championnats européens LaLiga, la Serie A et la Bundesliga en exclusivité, ainsi que l’UEFA Champions League et l’UEFA Europa League à suivre en intégralité toute la saison sur beIN SPORTS, les abonnés pourront profiter d’une offre européenne incomparable, et suivre toutes les plus grandes stars et clubs de football sur l’ensemble des chaînes beIN SPORTS et des canaux beIN SPORTS MAX.

Source : beIn Sport