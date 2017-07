Chypre : suspension temporaire des pourparlers en Suisse (ONU)

Les pourparlers sur Chypre qui se tiennent en Suisse depuis une semaine ont été temporairement suspendus à la demande des dirigeants chypriotes grecs et turcs et devraient reprendre dans la soirée, a indiqué mercredi l’ONU.

Les discussions, sous l’égide de l’ONU, ont démarré le 28 juin dans un grand hôtel de la station alpine de Crans-Montana, en présence du président chypriote Nicos Anastasiades et du dirigeant chypriote turc Mustafa Akinci et des représentants des « garants » de la sécurité de l’île - Grèce, Turquie et Grande-Bretagne (ex-puissance coloniale), et de l’Union européenne.

« Les réunions de ce matin ont été reportées jusqu’en fin d’après-midi à la demande des deux dirigeants, afin de leur permettre d’avoir du temps pour mener des consultations et réaliser des travaux préparatoires », a déclaré Aleem Siddique, porte-parole de l’émissaire des Nations unies sur ce dossier, Espen Barth Eide.

M. « Eide tiendra une série de bilatérales avant la reprise des pourparlers à 18H00 (16H00GMT) », a-t-il dit à l’AFP.

Les discussions visent à réunifier l’île divisée depuis plus de 40 ans. Un précédent round de discussions s’était tenu en janvier en Suisse sans résultat.

Source : avec AFP