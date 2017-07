Ankara promet de construire son premier porte-avions

La Turquie a l’intention de construire son premier porte-avions, a déclaré le Président de la République Recep Tayyip Erdogan. Le dirigeant turc ne doute aucunement et veut que le navire soit construit à partir de technologies nationales.

Ankara a annoncé son intention de construire le premier porte-avions turc. Cela a été indiqué par le Président du pays, Recep Tayyip Erdogan, lors de la cérémonie de mise à l’eau de la quatrième corvette de production nationale Kinaliada de classe Ada construite dans un chantier naval à Istanbul. Le dirigeant turc a précisé que la corvette avait été conçue en grande partie à partir de technologies turques et a noté que la nécessité d’indépendance technologique augmentait chaque année.

« Nous avons complètement achevé la mise en œuvre de 14 projets de navires de guerre et il y a 10 projets sur la liste d’attente. De plus, nous allons créer notre propre porte-avions, nous sommes déterminés et nous sommes confiants. Nous devons placer la Turquie au premier rang de la construction navale militaire, et un porte-avions n’est plus un rêve lointain pour nous », a déclaré le dirigeant turc.