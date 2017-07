L’AC Milan recrute l’international turc de Leverkusen Hakan Calhanoglu

L’AC Milan poursuit son ambitieux mercato avec l’arrivé du milieu de terrain international turc Hakan Calhanoglu en provenance de Leverkusen.

L’AC Milan a officialisé ce lundi le recrutement d’Hakan Calhanoglu (23 ans) en provenance de Leverkusen pour un montant qui devrait avoisiner les 25M€. L’international turc (26 sélections, huit buts), qui a marqué 20 buts en 87 matches avec le Bayer, a signé pour quatre ans. Il avait écopé en février d’une suspension de six mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en raison d’un transfert illicite, et n’a plus joué depuis lors avec Leverkusen. Il avait renoncé à son salaire pendant la durée de sa suspension.

Source : avec AFP