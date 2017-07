Le retour de sarcophage romain en Turquie

L’histoire est de celles que les auteurs anglo-saxons savent trousser. On y trouve des douaniers, une antiquité rarissime, un propriétaire décédé, un entrepôt genevois suspecté de plusieurs affaires opaques, des avocats, des experts en minéralogie, des procureurs, l’Unesco, des procès, et pour clore le tout, un happy end digne de Hollywood. Si ce n’est qu’ici, tout est vrai.

L’histoire commence à l’époque où Rome étendait son empire sur l’Asie Mineure et l’Attique. La production de sarcophages en marbre battait alors son plein. Selon des estimations d’experts, entre 300 000 et 750 000 sarcophages furent sculptés entre le IIe et le IVe siècle après J.-C. De toute cette production, seuls près de douze mille objets nous sont parvenus, de qualité et dans des états de conservation divers. Le sarcophage dont il est ici question est à la fois l’un des plus beaux et l’un de ceux qui ont le mieux traversé le temps. Il a été sculpté à Dokimeion, en Asie Mineure (aujourd’hui Iscehisar), une région connue pour la grande qualité de ses marbres. Son ornementation est d’une rare finesse. Pour l’essentiel, elle représente les douze travaux d’Hercule. On le voit ici capturant le taureau du roi Minos, là volant le troupeau de Géryon, ici encore enchaînant Cerbère, là lorsqu’il nettoie les écuries d’Augias, tantôt barbu, tantôt imberbe, chaque détail est délicat, les volutes qui ornent le sarcophage, ses feuilles d’acanthe, le filet de perles, ses pilastres, tout a été l’objet du plus grand soin.

Ce 15 décembre 2010, au cours d’une visite de routine aux Ports-Francs de Genève, les douaniers genevois découvrent, caché sous un amoncellement de couvertures et de cartons vides, ce qui s’avérera être un inestimable trésor.

L’objet est séquestré, bien sûr. Le ministère public genevois ouvre une procédure. Le sarcophage appartient à deux frères marchands d’art qui ont pignon sur rue. Ils l’ont hérité de leur père, décédé en 1998 à Halifax (Canada). Lui-même l’avait acquis auprès d’un citoyen suisse, dont l’identité n’a pas été révélée. L’acquéreur étant décédé, il n’y aura pas de procédure ouverte (ce qui chiffonne, il y a bel et bien eu vol, et peut-être complicité de fraude au moment de l’achat. En plus, la pièce ne se cache pas dans une poche. Elle fait trois tonnes… Et l’on imagine bien qu’elle a un pedigree. Mais passons). L’Office fédéral de la culture mandate les expertises nécessaires. La collecte d’échantillons à la nécropole de Perge, près d’Antalya, dans le sud de la Turquie, établit la provenance de l’objet. La stylistique, les analyses comparatives de terre et de marbre, l’analyse minéralogique de la terre de Perge, tout indique que la pièce y était enterrée. C’est donc là qu’elle a été volée (mais quand, nous ne le savons pas). Sans tarder, la Turquie demande que la pièce lui soit restituée, dès lors que toute antiquité retrouvée dans son sous-sol lui appartient.

Le 21 septembre 2015, se fondant sur les nombreuses enquêtes et analyses, le procureur de Genève rend une ordonnance de restitution en faveur de l’État turc. Les héritiers font recours, deux fois, finissent par retirer le second recours, et enfin la décision de restitution devient définitive.

Le 19 juin dernier, au cours d’une cérémonie tenue à l’université de Genève, le sarcophage a été officiellement remis à la Turquie, en présence des représentants du gouvernement genevois, de l’université, de l’Unesco, et du gouvernement turc (sur le plan formel, la restitution du sarcophage se fonde sur la convention de l’Unesco de 1970, ratifiée par la Suisse en 2005). Le sarcophage sera exposé jusqu’au 2 septembre à l’université de Genève [1]. Le 4 du même mois, un colloque international sera organisé, ayant pour thème la restitution des œuvres d’art. Après quoi, il retournera à son pays d’origine, au musée d’Antalya, de quoi réjouir Marc-André Renold, titulaire de la chaire Unesco du droit de l’art à l’université de Genève, visiblement ému par l’issue.

Deux réflexions, pour conclure.

1. Le mot iivient du grec, bien sûr, de sarks, la chair (sarka, en grec moderne), et phage, que l’on connaît. Souvent, le « k » du grec ancien s’écrit « k » en français. Tel n’est pas le cas pour sarcophage, et c’est heureux, cela aurait donné Sarkophage, ce qui serait franchement exagéré.

2. Plus sérieusement : les travaux d’Hercule ornaient souvent les sarcophages antiques. La raison en était spirituelle. Hercule, qui avait tué femme et enfants, devait expier ses lourds péchés. Ses douze travaux représentaient une pénitence à la mesure de ses crimes. Pour accéder à la vie éternelle, il devait les mener à bon terme. Le cycle de la vie et de la mort.

Metin Arditi

Source : La Croix