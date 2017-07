Turquie : dans les bains de coton

Pour cet été 2017, la rédaction de France 2 nous fait découvrir les baignades les plus insolites du monde au cours d’une série de reportages. Ce premier numéro s’intéresse aux bains de coton, que l’on trouve à Pamukkale, en Turquie.

C’est un endroit dont la beauté se révèle à l’aube, à l’heure où les premières lueurs réveillent la blancheur de ces bassins millénaires. Dix-sept sources d’eau chaude ont ici façonné la colline. Un paysage de blanc et de turquoise, des cascades pétrifiées où le temps semble s’être figé : bienvenue dans la magie de Pamukkale, au sud-est de la Turquie, littéralement "le château de coton".

"Un endroit digne d’un conte de fées"

Cette famille russe, en voyage, semble conquise. "La couleur est étonnante, c’est tout blanc", dit une touriste. "On dirait de la neige !", renchérit un autre. Ils peuvent jouir d’une magnifique vue sur la vallée, à une température de 40°C. "C’est un endroit digne d’un conte de fées", s’émerveille une voyageuse. Le site est protégé. Sur place, obligation de se promener pieds nus. "Ils sont plus d’un million chaque année à venir goûter ici les eaux tièdes de ces bassins insolites ; une baignade désormais balisée pour préserver intacte la beauté de ces piscines naturelles millénaires classées au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988", indique Anne-Claire Poignard, envoyée spéciale de France 2, sur place.

Au fil des années, la colline blanche de Pamukkale s’est agrandie et épaissie. À l’origine de ces concrétions, le ruissellement continu d’une eau de source chargée en minéraux. En s’évaporant, l’eau dépose des sédiments et crée ces piscines naturelles qui ont fait la renommée de Pamukkale depuis l’antiquité. Les Romains y avaient construit une station thermale où il est encore possible de se baigner. L’eau soigne, parait-il, les rhumatismes. "Après mon accident, ma jambe était invalide à 90%. Ici, j’ai récupéré un peu de mobilité", assure un habitant de la région. D’autres optent pour le bain de boue. "Quand j’étale ça sur ma peau, ça gomme les imperfections. Ҫa nettoie la peau, ça la renouvelle", explique un autre homme. Le cadre féérique est tel que nombre de couples de mariés viennent y fêter leur union.

Source : France Inter