Turquie : 900 personnes suspectées d’avoir aidé des membres du PKK, mises en garde à vue

Plus de 900 personnes suspectées d’avoir aidé et accueilli des membres de l’organisation terroriste PKK ont été mises en garde à vue, la semaine dernière, en Turquie.

Le ministère turc de l’Intérieur a annoncé, dans un communiqué diffusé lundi, que des opérations sécuritaires ont été menées dans 45 provinces, la semaine écoulée.

Durant ces opérations, 924 personnes suspectées d’avoir aidé et accueilli des membres de l’organisation terroriste PKK, ont été placées en garde à vue, a indiqué le ministère.

En outre, 213 opérations menées dans la même période par les Forces d’élite de la Gendarmerie, celles de la Police, ainsi que par les troupes commandos de la Gendarmerie et les Forces armées, ont permis de neutraliser deux terroristes et d’arrêter cinq autres, dont un blessé.

Les forces de sécurité ont détruit 24 abris et 21 explosifs artisanaux, et ont saisi 700 kilogrammes d’explosif, cinq grenades et 53 armes dont des Kalachnikov.

Les opérations visant à assécher les sources financières de l’organisation terroriste ont permis de saisir des stupéfiants et drogues dont la valeur sur le marché est de plus de sept millions de livres turques (environ 2 millions de dollars).

Source : AA