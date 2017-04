Ouverture du Forum turco-qatari sur les politiques et stratégies à Doha

Le Forum international de Doha sur les politiques et stratégies s’est ouvert, dimanche matin, dans la capitale qatarie. Des penseurs et experts se pencheront lors de cette 5eme édition, sur les politiques et les crises qui secouent la région.

Le Forum intitulé "Turquie - Qatar, une vision stratégique pour les politiques de défense commune et les crises régionales", est organisé par le Centre d’études stratégiques des forces armées qataries, en coopération avec le centre turc d’études stratégiques « Tasam » (non gouvernemental, basé à Ankara).

Le directeur du centre qatari, Hamad Mohammed Al Marri, a déclaré, dans son discours d’ouverture, que « les positions de certaines puissances régionales et internationales (non mentionnées) révèlent le manque de volonté réelle de mettre fin aux crises de la région ».

Al-Marri s’est félicité de la relation entre le Qatar et la Turquie, soulignant que les chiffres attestent du niveau stratégique atteint par les relations entre les deux Etats.

Le responsable qatari a ajouté : « les dirigeants des deux pays se sont réunis à sept reprises depuis 2015 », soulignant que la dernière rencontre date de la mi-février.

Il s’agit d’un « record dans les relations internationales », a-t-il relevé.

Hamad Mohammed Al Marri a précisé : « Les relations entre les deux parties, ont été mises à contribution lors de missions diplomatiques et humanitaires importantes, notamment en Syrie et en Irak ».

De son côté, le président du centre turc « Tasam », Süleyman Şensoy, a souligné l’importance du sentiment national et de la complémentarité, et les défis à relever dans un contexte marqué par la concurrence mondial.

Il a déclaré que si les politiques communes turco-qataries, ont pu, à l’origine, essuyer des critiques, le bien-fondé de leur vision à long-terme s’est révélé au fil du temps.

"Les politiques régionales qui répondent aux aspirations des peuples de la région, ont abouti au développement de ces idées au Qatar et en Turquie, et appellent à une plus grande coopération", a ajouté Süleyman Şensoy.

La 5eme édition du « Forum international de Doha sur les politiques et stratégies » se poursuivra durant deux jours au Qatar, et se penchera notamment sur les questions de l’équilibre des forces internationales, des difficultés géopolitiques, et des crises régionales.

Source : AA