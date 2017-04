Erdogan se rendra en Russie le 10 mars

Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, se rendra en Russie vendredi 10 mars pour participer à la 6ème réunion du Conseil de Haute Coopération Turquie-Russie (CHCTR).

L’information a été partagée, mardi, par le bureau de presse de la Présidence turque.

La réunion sera conjointement présidée par les présidents Erdogan et Poutine.

Les ministres concernés des deux pays participeront également à la réunion, indique la même source.

En plus des relations bilatérales qui seront traitées de manière très détaillée, les questions régionales et internationales, et en particulier la Syrie, seront aussi examinées.

Divers accords renforçant la coopération entre les deux pays devraient être signées pendant le séjour du Président Erdogan en Russie.

Source : AA