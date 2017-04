Erdogan : Nous avons neutralisé 13 mille terroristes de Daech et du PKK

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé, samedi, que plus de 3 mille terroristes de Daech et 10 mille autres du PKK ont été neutralisés durant l’année et demi écoulée.

Cette déclaration a été faite lors d’un meeting populaire organisé à Tekirdag, province du nord-ouest de la Turquie.

Il a également indiqué que tous les membres du FETO dans les établissements publics ont été démasqués, "un par un", et traduits en justice.

Erdogan a, par ailleurs, expliqué les avantages du projet de réforme constitutionnelle qui sera soumis à référendum le 16 avril prochain, indiquant que celui-ci apportera la stabilité au pays et garantira la participation des jeunes au pouvoir.

« Si nous manquons le train du changement, nous perdrons un demi-siècle [de temps] », a-t-il déclaré, affirmant que l’amendement constitutionnel proposé balisera la route pour une Turquie forte et pionnière.

Source : AA