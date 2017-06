Saint-Nazaire. Man diesel expédie 12 méga moteurs en Turquie

C’est un chargement record qui s’opère depuis hier soir sur le port de Saint-Nazaire, le long du quai des Charbonniers. Le constructeur de moteur géant Man Diesel expédie en même temps 12 de ces plus grosses machines, les 18 cylindres en V. Ils pèsent chacun 320 tonnes, ce qui fait avec les équipements, les accessoires et l’outillage, une cargaison de plus de 4000 tonnes.

C’est un de ces événements qui font de Saint-Nazaire un port hors-norme. Depuis mercredi soir, le constructeur Man diesel charge une cargaison exceptionnelle de ses moteurs pour le port d’Istanbul, en Turquie.Douze bébés de 320 t chacun, hauts de 6 m, qui sont une version XXL de nos moteurs de voitures. « Ce sont des 18 cylindres en V avec pistons de 51 cm de diamètre », rappelle Philippe Frétier, responsable logistique de Man à Saint-Nazaire. Ce sont les plus gros moteurs construits à Saint-Nazaire. Un homme pourrait se glisser dans le cylindre.

Source : Ouest-France