La Turquie attend plus de trois millions de touristes russes en 2017

Le président de l’Association des Dirigeants Professionnels d’Hôtels (POYD), Hakan Duran, a estimé que la Turquie accueillera entre trois et 3,5 millions de touristes russes en 2017.

Lors d’une interview accordée à l’agence Anadolu (AA), Duran a rappelé que 2016 était une année difficile pour le secteur du tourisme.

Cependant, il a noté que le retour à la normale des relations entre la Turquie et la Russie a eu un effet positif sur le secteur et a annoncé qu’au cours des mois d’octobre-novembre 2016, la Turquie a accueilli entre 500 000 et 600 000 touristes russes.

"L’ouverture du marché russe a augmenté nos attentes pour l’année 2017",a-t-il affirmé.

"Nous allons clôturer cette année avec une baisse du nombre de touristes de 40 à 45% et une perte de 11 à 12 milliards de dollars par rapport à l’année dernière", a-t-il dit, ajoutant : "Cependant, en tant que secteur, nous devons toujours regarder de l’avant"

Indiquant qu’ils doivent notamment s’orienter vers d’autres marchés, Duran a déclaré : "D’importants projets de promotion s’adressant aux marchés des pays de l’Extrême-Orient, telle que la Chine et l’Inde, ont été lancés. "

Par ailleurs, il a fait remarquer que la Turquie est une destination que les européens ne peuvent pas abandonner, " Ceci a été prouvée par les russes. Avec les premiers vols en direction d’Antalya, un flux important de touristes russes a été constaté. Pour le moment, des discussions positives sont en cours, c’est pourquoi mes attentes sont élevées pour 2017."

La Turquie avait accueilli 3,8 millions de touristes russes en 2014 et 3,65 millions en 2015.

"J’estime que nous atteindrons les chiffres de 2015, en 2017. Il est clair que ceci ne dépend pas seulement de nous, les problèmes en lien avec la structure économique de la Russie sont encore d’actualité. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il y a une importante population en Russie. La Turquie et l’Egypte sont deux destinations importantes pour eux", a-t-il dit.

Duran a souligné l’importance d’améliorer l’image de la Turquie dans les pays européens.

"Si nous arrivons à améliorer notre image en Europe, je suis sur que les Européens opteront pour passer leurs vacances en Turquie, car ils ne peuvent pas trouver ailleurs la qualité et le service qu’offrent les hôtels turcs",a-t-il estimé.

Le tableau ci-dessous reflète les pays en fonction du nombre de touristes arrivés en Turquie entre janvier et octobre 2016 :

PAYS Nombre de touristes (par personne) Allemagne 3 630 367 Géorgie 1 867 929 Royaume-Uni 1 647 299 Iran 1 441 468 Bulgarie 1 435 980 Ukraine 982 766 Pays-Bas 858 544 Russie 766 871 Azerbaïdjan 520 822 France 503 910 Autres 9 040 820 TOTAL 22 696 776

Source : AA