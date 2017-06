Fête de la souveraineté Nationale et Fête de l’Enfant

Aujourd’hui le 23 avril, c’est la fête de la souveraineté nationale et des enfants en Turquie et dans le monde.

L’événement rappelle la première réunion, en 1920, de la grande Assemblée nationale à Ankara après la constitution du gouvernement, pour préparer la guerre d’indépendance (c’est l’acte fondateur du futur régime républicain, alors que la monarchie ottomane était toujours en place).

Mustafa Kemal Atatürk, qui allait devenir le fondateur et premier président de la République turque, avait proposé que ce jour-là, les enfants prennent le pouvoir… pour la journée.

Chaque année, les écoliers sont dispensés de cours et on fait des fêtes au sein des écoles. Des écoliers sont symboliquement élus ministre, député, maire…

Tout est parfaitement organisé par les autorités scolaires. Les enfants défilent aussi dans les rues, vêtus de leur habituel tablier noir à col blanc. Certains sont même invités à « occuper » le bureau de personnalités.

Le rassemblement le plus important a lieu à Ankara, la capitale, où de nombreux concerts, spectacles et parades sont organisés tout au long de la journée.

Énormément d’enfants de pays étrangers viennent chaque année en Turquie pour participer à cette fête de l’Enfant.

En dédiant une journée nationale aux enfants, Atatürk, le créateur de la Turquie moderne, a voulu marqué l’importance de l’enfance, qui porte en elle l’espoir et la paix. Nous devons garder comme notre bien le plus cher cet esprit d’espérance et travailler pour une Turquie et un monde plus heureux et prospères.

Bonne fête ! Hayirli bayralar

L’équipe Turquie-New.com