L’Agence Française de Développement s’engage avec deux nouveaux financements : 250 M€ pour le développement sobre en carbone de la Turquie

Depuis son installation en 2005, l’Agence Française de Développement (AFD) appuie les efforts de la Turquie pour une croissance verte et solidaire. Dans ce cadre, l’AFD vient de renouveler son soutien aux transports publics et au secteur forestier avec deux opérations exemplaires.

La semaine dernière, l’AFD a en effet signé deux nouvelles conventions de crédit afin de financer les projets sobres en carbone de la Turquie qui concerne : le transport urbain à Istanbul et le programme forestier national.

L’AFD soutient le développement durable des villes

La convention signée avec la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul (MMI) porte sur le financement partiel de la nouvelle ligne de métro M7 Mahmutbey-Mecidiyekoy-Kabatas qui sera mise en service en 2019.

Ce nouveau financement, d’un montant de 100 M€, s’inscrit dans la continuité d’un partenariat de longue durée débuté avec la MMI en 2008 dans le domaine des transports publics, avec d’abord l’extension nord de la ligne de métro M2 (Sishane-Levent-Haciosman), puis en 2012 celle vers Yenikapi au sud de cette même ligne M2.

D’une longueur de 22,7km, la nouvelle ligne de métro M7 desservira plus de 8 municipalités d’arrondissement sur la rive occidentale d’Istanbul et facilitera ainsi l’accès à de nombreux centres d’affaires (Sisli, Levent, Maslak) en permettant de nombreuses correspondances avec les autres lignes de métro (T1 Kabatas-Bagcilar, M2 Yenikapi-Haciosman, M3 Kirazli-Olimpiyat-Basaksehir) ainsi qu’avec les transports maritimes (Embarcadaires de Kabatas et de Besiktas).

La mise en service de cette nouvelle ligne offrira à la population stambouliote un moyen de transport rapide, fiable, confortable et moins émissif en carbone puisqu’elle devrait permettre de réduire les émissions de CO2 de l’ordre de plus de 42 000 t/an.

L’AFD contribue à la préservation des richesses naturelles et à l’adaptation au changement climatique

Avec une couverture de 22,3 millions d’hectares, soit environ 28,6% du territoire national, les forêts turques constituent des réservoirs de biodiversité très riches et fournissent des services économiques et écologiques de toute première importance.

Cependant, le changement climatique et l’érosion, conjugués au développement industriel et urbain qui résulte de la forte croissance économique, conduisent à la dégradation des forêts qu’il faut donc préserver. Pour y faire face, la Turquie a lancé une politique de reboisement et d’entretien de ses forêts très active qui vise à augmenter la couverture forestière de 27% à 30% du territoire national d’ici 2023 et à améliorer le potentiel de production des biens et services de ces écosystèmes.

L’AFD soutient cette politique depuis 2011 et renouvelle par un 3ème concours financier son appui à l’Etat turc dans la gestion de son programme forestier. La convention de 150 millions d’euros signée avec le Sous-Secrétariat d’Etat au Trésor turc permet de soutenir la Direction Générale de la Forêt turque dans la gestion durable de ses ressources forestières et de concourir ainsi à la réduction de l’empreinte carbone du pays.

Les opérations concerneront de nouvelles plantations sur environ 375.000 ha, des plantations anti-érosion sur 688.000 ha et également la réhabilitation des forêts et des pâturages. Elles porteront aussi sur les dispositifs de lutte contre les incendies, le développement des systèmes d’information géographiques et le soutien socio-économique aux villageois forestiers.

Cette signature vient compléter une collaboration technique initiée en 2013 entre la Direction Générale de la Forêt Turque et l’Office National des Forêts Français autour d’échanges d’expériences, d’outils et de savoir-faire en matière de lutte contre l’érosion, les feux de forêts, et de l’adaptation des forêts aux changements climatiques, particulièrement sensibles en Méditerranée.

Ces deux prêts traduisent l’appui constant de l’AFD à la Turquie pour la mise en œuvre de ses politiques en faveur du climat et de l’environnement.

