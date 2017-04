En Turquie, l’autorisation du port du voile dans l’armée fait polémique

Le journal « Hürriyet » fait état de tensions entre les islamo-conservateurs au pouvoir et les militaires, gardiens historiques de la laïcité.

Le magnat turc des médias Aydin Dogan, 80 ans, une figure de l’élite laïque qui a longtemps pesé sur tous les gouvernements, est aussi l’une des plus grosses fortunes de Turquie. Il a reçu une convocation au tribunal, mercredi 1er mars, quelques jours après la publication d’un article controversé dans Hürriyet, l’un des quotidiens de son groupe. M. Dogan, qui est aussi le partenaire en affaires de Donald Trump en Turquie, devra comparaître dans le cadre d’une affaire de contrebande de pétrole datant de 2010 et pour laquelle plusieurs des entreprises de son groupe (Petrol Ofisi, Isbank) sont poursuivies.

Le magnat a été convoqué après la publication d’un article évoquant des tensions entre l’armée et le gouvernement islamo-conservateur au sujet de la levée de l’interdiction du port du voile islamique chez les militaires. Prise le 22 février, la mesure destinée aux recrues féminines de l’armée – elles ne sont guère plus de 1 000 pour un effectif total de 800 000 militaires – n’a guère suscité de commentaires dans les médias. Désormais, les femmes qui le souhaitent pourront porter sous la casquette un foulard « de la même couleur » que l’uniforme, a précisé le ministère de la défense.

Militaires « inquiets »

Gardienne historique de la laïcité en Turquie, l’armée, dont le pouvoir s’est considérablement érodé ces dernières années et surtout depuis le putsch raté du 15 juillet 2016, était la dernière institution à bannir le foulard. Or, celui-ci a gagné un terrain considérable depuis l’arrivée au pouvoir des islamo-conservateurs, en 2002. Il a été autorisé au Parlement, dans la fonction publique, à l’université, au lycée, ce qui n’est pas sans déplaire aux représentants du camp laïque, restés attachés aux principes érigés par Atatürk à la fondation de la République en 1923.

Trois jours après l’annonce de l’entrée du foulard dans l’armée, Hürriyet a jeté le trouble en suggérant que la décision avait été imposée par le gouvernement sans consultation avec le haut commandement. Dans un article signé par Hande Firat, la journaliste vedette du quotidien, l’armée était décrite comme « inquiète ». Dans le contexte de l’après-putsch, alors que le pouvoir est hanté par le soupçon du complot, écrire que l’armée est « inquiète » revient à prédire, voire à souhaiter, un second coup d’Etat.

